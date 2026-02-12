Milan, Allegri studia i primi 11: la probabile formazione

Il tecnico livornese elabora la possibile formazione titolare che potrebbe scendere in campo domani contro il Pisa

Ci sono ancora diversi dubbi ma da Milanello spuntano alcune indiscrezioni sulla possibile formazione titolare che scenderà in capo contro il Pisa. Andiamo a vedere le idee di mister Max Allegri.

Calcando un classico 3-5-2, tra i pali ci sarà Maignan. Davanti a sé potrebbe avere De Winter, Gabbia, Pavlovic. Sulle fascia destra avanza Athekame dal momento che Saelemakers non ci sarà con il Pisa. Sulla sinistra Bartesaghi si prepara. I tre interpreti del centrocampo saranno Modric, Rabot e forse Fofana.

Davanti Leao sembra stare bene e lo stesso si può dire anche per Pulisic. Nkunku rimane un’ alternativa più che valida anche dal primo minuto.