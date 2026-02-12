Milan, Allegri studia i primi 11: la probabile formazione

Ci sono ancora diversi dubbi ma da Milanello spuntano alcune indiscrezioni sulla possibile formazione titolare che scenderà in capo contro il Pisa. Andiamo a vedere le idee di mister Max Allegri.
Calcando un classico 3-5-2, tra i pali ci sarà Maignan. Davanti a sé potrebbe avere De Winter, Gabbia, Pavlovic. Sulle fascia destra avanza Athekame dal momento che Saelemakers non ci sarà con il Pisa. Sulla sinistra Bartesaghi si prepara. I tre interpreti del centrocampo saranno Modric, Rabot e forse Fofana.
Davanti Leao sembra stare bene e lo stesso si può dire anche per Pulisic. Nkunku rimane un’ alternativa più che valida anche dal primo minuto.