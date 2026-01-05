Giaccherini sul Milan: “A fine campionato sarà la miglior difesa”

Giaccherini indica il Milan come favorita per lo scudetto: la sua analisi sulla solidità difensiva, su Allegri e sull'assenza di coppe.

Intervenuto a DAZN, l’ex calciatore Emanuele Giaccherini, commentando l’attuale situazione nelle posizioni alte della classifica della nostra Serie A, ha fatto il suo pronostico per la vittoria del campionato e, tra le varie pretendenti, ha scelto proprio il Milan. Ecco perché.

“Il Milan è la favorita allo scudetto per Allegri, che è l’allenatore più vincente. Per il fatto che gioca una partita alla settimana e per il fatto che alla fine del campionato sarà la miglior difesa. E quindi vincerà ancora una volta la miglior difesa”.

Lotta scudetto a tre

Giaccherini ha quindi deciso di premiare la solidità difensiva ritrovata dal Milan, anche grazie all’impostazione del suo allenatore. Poi anche la mancanza delle coppe potrebbe incidere in favore dei rossoneri, ma la sensazione è che questo sarà un campionato combattuto fino all’ultimo, senza un reale padrone. Il gruppetto di testa si è ormai delineato con Inter, Milan e Napoli, tutte e tre con una partita in meno tra l’altro. Sarà una sfida a chi sbaglia meno in questo periodo e poi, come dice sempre Allegri, a marzo, in base ai punti acquisiti, si vedrà chi potrà giocarsela fino alla fine.