Fonseca: “Milan club fantastico, meritavo più tempo”

Paulo Fonseca torna a parlare dell’addio al Milan: nessun rancore, ma resta il rimpianto per aver avuto poco tempo per cambiare le cose.

L’ex allenatore rossonero Paulo Fonseca, oggi alla guida del Lione, attualmente terzo in Ligue 1, è tornato a parlare di Milan a distanza di un po’ di tempo. Lo ha fatto senza alcun rancore per la separazione, ma con qualche rimpianto per non aver avuto abbastanza tempo per trasmettere fino in fondo la sua idea di calcio. Ecco le sue dichiarazioni sulla fine dell’esperienza in rossonero, tratte dalla lunga intervista recentemente rilasciata a The Athletic.

Le parole di Fonseca

“Meritavo più tempo. Mi dispiace davvero di non averne avuto a sufficienza. Il Milan è un club fantastico e mi sono divertito molto: mi avevano chiesto di cambiare il modo di giocare della squadra. Ma cambiare qualcosa che si fa da così tanti anni non è facile; ci vuole tempo, soprattutto in Italia, dove è ancora più difficile, quasi impossibile. Abbiamo fatto partite fantastiche, giocando un ottimo calcio. Dovevamo essere più costanti, è vero, ma cambiare le cose in Italia è davvero difficile”.