Florenzi ricorda lo scudetto col Milan: “Una cavalcata incredibile”

Alessandro Florenzi racconta la vittoria dello scudetto col Milan: "C'era un gruppo che andava dalla stessa parte".

Recentemente intervenuto a Radio TV Serie A, l’ex calciatore rossonero Alessandro Florenzi ha ripercorso uno dei momenti più importanti della propria carriera, vissuto proprio durante il periodo al Milan, ovvero la vittoria dello scudetto 2021/2022. Ecco che cosa ha raccontato di quello storico trionfo.

Le parole di Florenzi

“È stata una cosa incredibile perché è stato un anno davvero particolare. Noi quell’anno facciamo anche la Champions League e usciamo ai gironi. Nasce tutto che noi veniamo eliminati e a gennaio-febbraio eravamo ancora lì aggrappati all’Inter che era prima. Noi abbiamo messo tutte le nostre energie sul campionato e abbiamo fatto una cavalcata incredibile, riuscendo a vincere il campionato dopo 10 anni che il Milan non lo vinceva. Penso sia stato uno degli apici della mia carriera, assolutamente”.

Su chi sia stato il più grande protagonista dello Scudetto:

“Il gruppo. Non c’era né Leao, né Theo, né Ibra, né Kjaer, né Florenzi: c’era un gruppo che andava dalla stessa parte e penso che quello sia stato l’ingrediente segreto per vincere”.