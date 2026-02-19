Fabregas: “Fatto tutto meglio del Milan, espulsione chiarissima”

Il commento di Cesc Fabregas dopo Milan-Como: il possibile rosso a Saelemaekers, le parole di Allegri e la preparazione della partita.

Al termine del match tra Milan e Como ha parlato in conferenza stampa il mister dei lariani, Cesc Fabregas. Visto il siparietto a bordo campo che ha coinvolto proprio Fabregas con Saelemaekers e poi l’intervento di Allegri, che non le ha mandate a dire, Fabregas ha commentato questi episodi e poi ha analizzato la gara.

Secondo lui la sua squadra è stata superiore al Milan e manca l’espulsione di Saelemaekers a 12 minuti dalla fine. Ecco un breve estratto relativo a questi temi.

Sulle parole di Allegri:

“Chiedo scusa ancora una volta, ho fatto una cosa antisportiva. Sicuramente il suo commento è esagerato, è stato un tocco. Come ha detto Chivu, le mani bisogna tenerle a casa, soprattutto un allenatore. Capisco che sia arrabbiato. Le parole a caldo si interpretano male. Chiedo scusa a tutti. Imparerò da tutto questo, spero di non farlo più“.

Sul mancato doppio giallo a Saelemaekers:

“Abbiamo fatto tutto meglio del Milan. La prima rimessa dal fondo è stata al minuto 70. Peccato per la non espulsione di Saelemaekers, era chiarissima e mancavano 12 minuti, avevamo gente fresca. Si deve parlare anche di questo”.

Su come aveva preparato la gara:

“Dovevamo trovare il punto debole dell’avversario, senza perdere tanto l’identità. Abbiamo pensato che il Milan facesse più fatica a proporre piuttosto che con spazi aperti. Qua il campo lo vedi gigante, a Como lo sento diverso. Se lasci spazio a Leao, in bocca al lupo“.