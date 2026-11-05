Dopo la vittoria nel derby contro l'Inter, il Milan torna in campo con un obiettivo preciso: conquistare tre punti fondamentali in Europa League. Questa sera, giovedì 5 novembre, i rossoneri ospitano il Ferencvaros a San Siro nella quarta giornata della fase campionato. Una partita che arriva in un momento importante della stagione e che la squadra di Ruben Amorim non può permettersi di sottovalutare.

La situazione europea impone una risposta immediata. Il Milan ha raccolto soltanto tre punti nelle prime tre giornate, frutto della vittoria contro il Salisburgo e delle sconfitte contro Bournemouth e Benfica. Di fronte ci sarà invece una formazione ungherese che ha conquistato nove punti e arriva a Milano con grande fiducia.

Amorim punta sulla voglia di riscatto: spazio anche ai giovani

Il successo nel derby ha restituito entusiasmo all'ambiente rossonero, ma il tecnico portoghese ha chiesto ai suoi di non lasciarsi condizionare dalla vittoria contro l'Inter. La sfida europea rappresenta un'altra storia e richiede la stessa concentrazione mostrata nell'ultimo impegno di campionato.

Alla vigilia, Amorim ha ribadito la necessità di ottenere il risultato, annunciando anche possibili cambiamenti nell'undici titolare. La gestione delle energie sarà fondamentale, considerando i numerosi impegni ravvicinati e alcune assenze importanti.

Tra le novità più attese c'è Lorenzo Torriani, pronto a sostituire Mike Maignan, squalificato dopo l'espulsione rimediata contro il Bournemouth. Possibili opportunità anche per diversi giovani, tra cui Christian Comotto e Alphadjo Cisse, mentre Sankhoun Diawara potrebbe trovare spazio in difesa. Una scelta che conferma la volontà dell'allenatore di coinvolgere tutto il gruppo.

Ferencvaros avversario da rispettare: il Milan cerca la svolta

Non sarà una partita semplice. Il Ferencvaros arriva a San Siro con un percorso europeo praticamente perfetto e una striscia positiva di risultati. La squadra allenata da Balázs Borbély si schiera abitualmente con il 4-2-3-1 e può contare su giocatori pericolosi come Kristoffer Zachariassen e Yusuf.

Amorim ha studiato le caratteristiche degli ungheresi, soffermandosi soprattutto sulla loro capacità di costruire il gioco e sulla fiducia maturata grazie ai risultati. Il Milan dovrà quindi evitare distrazioni, mantenere equilibrio e sfruttare le occasioni che riuscirà a creare.

Il successo contro l'Inter può rappresentare una spinta importante, ma adesso servono conferme anche in campo europeo. Con tre punti in classifica, i rossoneri hanno bisogno di cambiare passo per restare in corsa verso la qualificazione diretta agli ottavi di finale. A San Siro non c'è spazio per altri passi falsi: la risposta dovrà arrivare dal campo.