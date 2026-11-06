Omari Hutchinson non nasconde la delusione dopo la sconfitta del Milan contro il Ferencvaros. L'attaccante rossonero è intervenuto ai microfoni di MilanTV al termine dello 0-2 di San Siro, analizzando la prestazione della squadra e soffermandosi soprattutto sull'atteggiamento mostrato in campo.

Hutchinson fa autocritica: “Non abbiamo dimostrato fame”

Le parole dell'attaccante rossonero: “La penso come il mister. Amorim ci ha detto che ovviamente l'altra sera nel derby abbiamo vissuto una grande notte, ma non credo che sia stato l'unico aspetto positivo di quella serata. Dobbiamo rimanere umili e scendere in campo con la fame di vittoria, soprattutto per tutti i giocatori che non stanno trovando spazio. Dobbiamo farci trovare pronti quando abbiamo l'opportunità e coglierla, e credo che oggi non lo abbiamo dimostrato. È stato un primo tempo lento, lentissimo. Non è stata una serata fantastica”.