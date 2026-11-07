Ruben Amorim non si rivolgerà ai media nella tradizionale conferenza stampa pre-partita in vista dell'incontro di domani tra Genoa e Milan.

I milanisti si presentano alla sfida di domani con un enorme compito da affrontare: chiudere rapidamente il capitolo e cercare di riscattarsi per la brutta prestazione avuta giovedì sera contro il Ferencvaros in Europa League. Avranno difronte il Genoa, guidato da Daniele De Rossi, che sta attraversando un notevole momento di forma: 3 successi nelle ultime 3 partite, di cui 2 in casa, incluso quello contro la Juventus.

Essendo la vigilia della partita, secondo il programma della conferenza stampa pre-partita, Ruben Amorim avrebbe dovuto parlare ai giornalisti. Tuttavia, come annunciato nelle ultime ore, per questa partita non accadrà, pertanto ascolteremo le parole del mister solo nell'immediato pre-partita e poi nella conferenza stampa post 90’.