Il Milan prepara la trasferta contro il Genoa con diverse assenze. Chukwueze resterà fuori a lungo, mentre Pavlovic deve ancora recuperare.
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Il Milan si avvicina alla trasferta contro il Genoa dovendo fare i conti con una situazione non semplice sul fronte degli infortuni. Dopo la sconfitta contro il Ferencvaros in Europa League, Ruben Amorim è chiamato a preparare una partita importante per il campionato, ma le condizioni di alcuni elementi rischiano di condizionare le sue scelte. Tra le situazioni da monitorare c'è soprattutto quella di Strahinja Pavlovic, mentre per Samuel Chukwueze si prospetta uno stop decisamente più lungo.
Chukwueze operato, Pavlovic spera nel recupero
La situazione più delicata riguarda Samuel Chukwueze. L'esterno nigeriano è stato sottoposto a un intervento chirurgico a Londra per risolvere la rottura del tendine del muscolo tensore della fascia lata dell'anca sinistra. L'operazione è perfettamente riuscita, ma secondo le ultime indicazioni i tempi di recupero potrebbero aggirarsi intorno ai tre mesi, con il ritorno in campo previsto non prima di febbraio.
Diverso il discorso per Pavlovic. Il difensore serbo ha svolto anche nella giornata di oggi un allenamento individuale a Milanello. Le sue condizioni saranno valutate ulteriormente prima della partenza per Genova: la seduta di sabato potrebbe essere decisiva per capire se riuscirà a recuperare in tempo per la convocazione.
Le alternative a disposizione di Amorim
In caso di forfait di Pavlovic, il tecnico portoghese dovrà trovare una soluzione alternativa per completare il reparto arretrato. Koni De Winter e Mario Gila sono tra i profili disponibili, mentre sulla corsia sinistra Sankhoun Diawara potrebbe essere confermato dopo le recenti opportunità.
In attacco, invece, l'assenza di Chukwueze riduce le possibilità di scelta sulle fasce. Amorim dovrebbe affidarsi nuovamente a Christian Pulisic e Diego Moreira, con Omari Hutchinson e Alphadjo Cisse pronti a rappresentare ulteriori alternative.
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