Koni De Winter è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia di Milan-Ferencvaros. Il difensore rossonero ha parlato del proprio momento personale, della fiducia ricevuta rispetto alla scorsa stagione e del rapporto con i compagni di reparto. Spazio anche alla sfida europea e alla crescita di Sankhoun Diawara, protagonista di una bella opportunità sfruttata con il lavoro quotidiano.

Il momento al Milan e l'intesa con Pavlovic

La crescita personale: “Diventare papà è una bellissima cosa. In campo, rispetto all’anno scorso mi sento più importante e sento più fiducia. Credo sia un bel momento”.

La continuità in campo: “Mi sento bene. Quando ci sono tante partite, ti alleni giocando. Per me è meglio così. Quindi per me va bene così, devo farmi trovare pronto”.

Il rapporto con Pavlovic: “Mi sento bene con tutti i compagni, ci conosciamo bene. Mi piace giocare con Pavlovic, lui è forte e ci capiamo molto bene”.

Il Ferencvaros, l'idolo Thiago Silva e Diawara

La sfida europea: “Sono una bella squadra, stanno facendo una bella Europa League, hanno grande fiducia, ma noi daremo il nostro meglio per non farli segnare”.

Il difensore di riferimento: “Ne ho diversi. Se devo dirne uno che ha giocato nel Milan dico Thiago Silva, che ho seguito tanto ed è molto forte. Se devo fare un nome faccio il suo”.

La crescita di Diawara: “Come dice il mister è uno che lavora bene e dà sempre tutto. Tutti gli vogliono bene. Quando lavori bene la tua chance arriva e lui l’ha presa con due mani. Siamo tutti contenti per lui”.