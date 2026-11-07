La sconfitta con il Ferencvaros continua a far preoccupare i tifosi in ottica qualificazione al turno successivo
Alfredo Pedulla ha espresso le sue opinioni sulla sconfitta dei rossoneri avvenuta giovedì sera contro il FerencvarosNel suo canale YouTube, l’analista di calciomercato Alfredo Pedulla ha discusso la perdita dei rossoneri nel match di giovedì sera contro il Ferencvaros. Ecco cosa ha detto.
"Il risultato è gravoso, in quanto io parto dallo stesso principio: o affronti questa competizione in un certo modo per arrivare lontano, impiegando i migliori, oppure rischi di dover rincorrere a causa delle sconfitte. Una vittoria, un risultato deludente di tre punti: certamente hai fatto dei danni, ma non hai ancora completamente eliminato la possibilità di avanzare nei play-off di Europa League. Tuttavia, è davvero chiara e palpabile la distinzione tra una prestazione brillante come quella del derby e un incontro giocato in modo inaccettabile nel primo tempo. "
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