Daniele De Rossi è intervenuto in conferenza stampa per presentare la gara di domenica al Ferraris, soffermandosi sulle qualità della squadra di Ruben Amorim e sulle difficoltà che attenderanno i suoi giocatori. Il tecnico ha elogiato la profondità della rosa rossonera, sottolineando anche gli effetti positivi della vittoria nel derby contro l'Inter.

De Rossi elogia il Milan: “Rosa tra le prime tre del campionato”

La qualità dei rossoneri: “Lo abbiamo guardato sotto l’aspetto tecnico-tattico. Valuto quello che vedo in campo, i giocatori che hanno. E credo che siano una rosa tra le prime tre del campionato, sono molto forti e costruiti nel modo che a me piace tanto”.

Il momento del Milan: “Lotteranno fino alla fine, sono in crescita nel morale importante. Il derby lascia scorie positive anche se ieri hanno avuto una partita molto difficile”.

La strategia del Genoa: “Dobbiamo essere perfetti”

Come affrontare i rossoneri: “Dobbiamo essere perfetti come lo siamo stati con la Juve, anzi forse di più. Loro hanno anche tanti cambi a prescindere dall’interpretazione del nostro modulo”.

L'attenzione tattica: “Dobbiamo essere aggressivi ma consapevoli che affrontiamo una squadra che se siamo troppo spavaldi ci fa male. Non dimentichiamo che il Milan ha battuto la squadra più forte in Italia”.