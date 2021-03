Vittoria meritata e si riparte: l’analisi post Roma 1-2 Milan

MILANO – Il Milan ha battuto 1-2 la Roma nel posticipo della 24esima giornata di Serie A; a segno tra i rossoneri Franck Kessie su calcio di rigore al 34esimo e Ante Rebic al 56esimo, intervallate dal momentaneo pareggio giallorosso firmato da Veretout al 49esimo. Ibrahimovic e compagni, dunque, restano saldi al secondo posto in classifica con 52 punti, a -4 dall’Inter capolista, a +6 da Juventus (con una partita in meno) e Atalanta e a +8 dal quinto posto.

Lo scrivo subito chiaramente: a prescindere da qualunque discorso sugli episodi arbitrali il Milan ha meritato di vincere. I rossoneri hanno giocato bene per diversi tratti dal match, dominando in lungo e in largo i primi 20 minuti della partita e trovando i goal del successo nei momenti giusti; si sono riviste le qualità che avevano caratterizzato il gioco di Pioli nella prima parte di stagione: pressing alto e intensità, scambi veloci e tantissimi tiri in porta. Ottimo Rebic, finalmente deciso e convincente nelle proprie giocate; si ritrova anche la verve di Saelemaekers, così come la capacità di posizionamento di Tonali; solita prestazione al top di Donnarumma, Kessie, Kjaer, Calabria e Theo. Menzione a parte per Tomori, bravissimo nel sostituire Romagnoli e nel sbrogliare, con aggressività e velocità, le azioni pericolose della Roma.

La Roma, comunque, ha avuto le sue occasioni, sfruttando alcune imprecisioni del Milan in fase di copertura. Poteva starci anche il rigore su Mkitharyan, così come quello su Leao per fallo di Karsdorp; netto, inoltre, quello concesso ai rossoneri per fallo di Fazio su Calabria.

Si pensa già all’Udinese

La vittoria con la Roma, fondamentale in primis per accumulare punti sulla zona Champions, diventa importante anche per recuperare fiducia ed entusiasmo in vista di un mese di marzo davvero strapieno di impegni. A cominciare da mercoledì, quando a San Siro arriverà l’Udinese, con la speranza che il Milan possa continuare il suo percorso ripartito con la vittoria dell’Olimpico: “Se ci avessero detto – ha affermato Stefano Pioli a SkySport – che saremmo stati secondi in classifica mesi fa nessuno ci avrebbe creduto. Anzi, se avessimo avuto 40 punti ci avrebbero detto che il nostro campionato era ottimo, in lotta per la Champions dopo tanti anni. Ci sono sette squadre molto forti, alla fine solo quattro saranno contente, speriamo di essere tra quelle quattro”.