Roma 1-2 Milan, il migliore in campo: Rebic si ritrova

MILANO – Il Milan ha battuto 1-2 la Roma nel posticipo della 24esima giornata di Serie A; a segno tra i rossoneri Franck Kessie su calcio di rigore al 34esimo e Ante Rebic al 56esimo, intervallate dal momentaneo pareggio giallorosso firmato da Veretout al 49esimo. Ibrahimovic e compagni, dunque, restano saldi al secondo posto in classifica con 52 punti, a -4 dall’Inter capolista, a +6 da Juventus (con una partita in meno) e Atalanta e a +8 dal quinto posto.

Il migliore in campo fra i rossoneri è stato Ante Rebic. Il croato ha finalmente ritrovato giocate e convinzione, spezzando spesso e volentieri in due la difesa della Roma con tagli in verticale o in diagonale sia palla al piede che senza palla. Ottima partita, condizione atletica e mentale che (ri)sale.

Roma-Milan, le parole di Pioli

STIMOLI ALLA SQUADRA – “Ho detto alla squadra che non possono essere due partite negative a togliere convinzioni e certezze. Speravamo di fare meglio in queste due settimane, ma non esserci riusciti ci deve dare più forza. Nel primo tempo dovevamo concretizzare anche di più, una vittoria importante, ci fa uscire da due settimane un po’ particolari, complimenti ai ragazzi”.

TOMORI – “Ha cominciato da subito a giocare con questa personalità. Continuo a credere che è il collettivo che permette al singolo di esprimersi nel miglior modo possibile. Abbiamo vinto meritatamente una gara importante e difficile”.

TATTICA – “Abbiamo provato ad essere un po’ attendisti sulla loro costruzione, però loro hanno giocatori di grande velocità e quando ripartivamo a volte ci hanno preso. Quando sbagli i tempi di uscita puoi correre qualche rischio, ma abbiamo finalmente recuperato qualche pallone in più nella metà campo avversaria“.

ERRORI DI INGENUITA’ – “Fa parte del nostro percorso di crescita, siamo una squadra giovane, non può avere le scaltrezze di una squadra matura. Stiamo facendo qualcosa di davvero importante, abbiamo +17 punti rispetto all’anno scorso, siamo la squadra più giovane e quella che ha giocato di più. E’ stata una prestazione di grande spirito e qualità, grande soddisfazione essere riusciti a vincere. Nelle partite con Spezia e Inter non eravamo stati noi stessi”.