Roma 1-2 Milan, la moviola: direzione rivedibile per Guida

MILANO – Il Milan ha battuto 1-2 la Roma nel posticipo della 24esima giornata di Serie A; a segno tra i rossoneri Franck Kessie su calcio di rigore al 34esimo e Ante Rebic al 56esimo, intervallate dal momentaneo pareggio giallorosso firmato da Veretout al 49esimo. Ibrahimovic e compagni, dunque, restano saldi al secondo posto in classifica con 52 punti, a -4 dall’Inter capolista, a +6 da Juventus (con una partita in meno) e Atalanta e a +8 dal quinto posto.

Questi, invece, gli episodi da moviola più significativi dal match fra giallorossi e rossoneri.

PRIMO TEMPO – Al quarto minuto gol annullato al Milan. Pau Lopez smanaccia sui piedi di Ibrahimovic che calcia a botta sicura, trovando la respinta di Mancini sulla linea. La sfera, in un vero e proprio flipper, termina a Tomori che insacca da pochi centimetri: il goal viene annullato per la precedente posizione di fuorigioco di Kjaer. Al nono minuto altra rete annullata ai rossoneri. Rebic anziché provare la conclusione personale da ottima posizione, serve Ibrahimovic in palese posizione irregolare. Grave errore qui del croato. Ancora giusta la direzione arbitrale. Al 34esimo si fa sotto la Roma e trova il gol. Guida però annulla per un intervento irregolare con il gomito del difensore giallorosso Mancini ai danni di Hernandez. Al 42esimo sempre Guida assegna un penalty al Milan per intervento di Fazio su Calabria proprio sulla linea che delimita la zona riservata al portiere. Ancora giusta la decisione, rigore che c’era.

SECONDO TEMPO – Bella parata di Donnarumma su Mkhitaryan che si avventa sulla respinta: l’armeno cade a terra dopo un contrasto con Hernandez, ma per l’arbitro è tutto regolare: il rigore ci poteva stare, anche se guida ha valutato così dal campo e il VAR poteva difficilmente intervenire. Ci poteva anche stare il rigore per il Milan per fallo di Karsdorp su Leao: l’olandese colpisce nettamente il polpaccio di Leao prima che cadano entrambi.