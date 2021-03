Tonali recupera per Manchester-Milan. Ci provano anche Theo e Rebic

MILANO – Archiviata la trasferta di campionato contro l’Hellas Verona, che ha prodotto tre punti importantissimi per la classifica, il Milan è rimesso subito al lavoro nel proprio centro sportivo, per iniziare a preparare la prossima sfida europea. Fra tre giorni, infatti, la banda Pioli farà visita al Manchester United, nel Teatro dei Sogni, per l’andata degli ottavi di finale d’Europa League. Stando a quel che riferisce Sky Sport, il tecnico rossonero riavrà a disposizione Sandro Tonali per il centrocampo. Ieri Soualiho Meité ha fornito un’ottima prestazione, la migliore da quando veste la maglia del Milan, ma giovedì sera ci sarà l’ex Brescia accanto a Franck Kessié.

Sono ancora da monitorare, invece, le condizioni di Theo Hernandez e Ante Rebic, anche loro assenti nella gara con l’Hellas per problemi fisici. Entrambi oggi hanno svolto lavoro personalizzato, ma proveranno a stringere i denti per esser quantomeno convocabili contro i Red Devils. Anche Mario Mandzukic è sulla via del recupero. Il centravanti croato difficilmente sarà presente all’Old Trafford, ma potrebbe farcela per la sfida di campionato contro il Napoli, in programma domenica sera a San Siro. Ibrahimovic e Bennacer, dal canto loro, hanno svolto terapie e non saranno a disposizione né giovedì, né domenica.

LA PROBABILE FORMAZIONE – A Manchester tornerà dal primo minuto Simon Kjaer al centro della difesa, mentre per affiancarlo è in corso un ballottaggio fra Alessio Romagnoli e Fikayo Tomori. Sulla fascia destra spazio a Calabria, con Diogo Dalot sulla corsia opposta se Theo non dovesse farcela a recuperare. Sulla trequarti altra occasione per Krunic, mentre nel ruolo di prima punta giocherà nuovamente Rafael Leao. Di seguito, le probabile formazione rossonera.

MILAN (4-2-3-1): G. Donnarumma, Calabria, Kjaer, Tomori, Diogo Dalot, Kessié, Tonali, Saelemaekers, Krunic, Castillejo; Rafael Leao. Allenatore: Stefano Pioli.