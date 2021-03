Milan, ora testa al Manchester UTD: ecco cosa ti insegna Verona

MILANO – bisogna tornare indietro di parecchi anni per riscontrare una sfida del genere. Giovedì il Milan torna in campo per gli ottavi di finale di Europa league e lo fa contro una big.stiamo parlando del Manchester United.anche per loro quella con i rossoneri sarà una grande sfida, sfida dal sapore di Champions.tanti infatti gli scontri storici tra i due club, che spesso però hanno visto prevalere i rossoneri. Come dimenticare le notti magiche di Kaka, Seedorf, Sheva e compagnia.

COME ARRIVANO I ROSSONERI E I DATI DI DALOT E SAELEMAEKERS – Il Milan arriva a questa sfida con un animo rinnovato dopo la bella prestazione e vittoria nell’ultima sfida di campionanto. Guardando a numeri e statistiche della partita tra Verona e Milan si può segnalare un dato riguardante i gol dei giovani calciatori rossoneri. Con Diogo Dalot, salgono a sei i giocatori del Milan in gol in questa Serie A nati dall’1/1/1999 in avanti, almeno tre in più di ogni altra squadra nella competizione in corso. Si può segnalare anche un dato riguardante Saelemaekers. Contro i gialloblù, infatti, l’esterno belga ha servito il suo quinto assist stagionale, un dato che certifica l’importanza del giocatore negli schemi offensivi rossoneri.

LE PROLE DEL GIORNALISTA DI SKY – Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Stefano De Grandis ha parlato del Milan. Queste sono state le sue dichiarazioni: “E’ una prova di forza quella del Milan. Mancavano i tre migliori ovvero Theo, Calhanoglu e Ibrahimovic e invece ha vinto e mette pressione all’Inter. I grandi gol di Krunic e Dalot, due riserve importanti per il Milan sono un bel segnale. Oggi la squadra ha fornito una prestazione al di sopra delle aspettative. Il Milan veniva da alcune difficoltà e quindi non era scontato vincere così a Verona”.