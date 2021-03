Verona-Milan, dal campo al mercato: occhi puntati su Barak

MILANO – Ieri pomeriggio Hellas Verona e Milan si sono affrontate allo stadio Bentegodi, nella ventiseiesima giornata di Serie A. Una sfida vinta in maniera netta dalla compagine meneghina, che si è imposta per 2-0 con le reti di Rade Krunic e Diogo Dalot, dominando l’incontro. Le due dirigenze, tuttavia, potrebbero aver parlato anche di calciomercato. Stando infatti a quanto riferito recentemente dal quotidiano La Gazzetta dello Sport, il Milan avrebbe puntato gli occhi su Antonin Barak, centrocampista classe 1994. Ieri, come il resto dei suoi compagni, di certo non ha brillato, ma è stato grande protagonista dell’ottima stagione disputata sin qui dalla squadra di Juric.

Proprio sotto la guida del tecnico croato Barak è riuscito a rigenerarsi, dopo un’annata tutt’altro che entusiasmante. Nello scorso campionato ha vestito la maglia dell’Udinese fino a gennaio, scendendo in campo col contagocce. Poi, nella finestra invernale di mercato, si è trasferito in prestito al Lecce. L’esperienza in Salento, però, si è conclusa con la retrocessione in Serie B. Una volta rientrato in Friuli al termine del prestito, si è fatto avanti l’Hellas, che lo ha prelevato con opzione di riscatto. Con Juric è diventato subito un titolare inamovibile, come testimoniano i numeri. Il centrocampista ceco ha totalizzato ventitré presenze in campionato, mettendo a segno sei reti e tre assist.

A fine stagione il Verona lo riscatterà, versando sei milioni di euro nelle casse dell’Udinese, così da acquistarlo a titolo definitivo. Il Milan, dal canto suo, continua a monitorare Barak con grande interesse, ma il ceco non è l’unico giocatore della squadra gialloblu ad esser finito nel mirino della dirigenza meneghina. Paolo Maldini e Frederic Massara seguono infatti anche Mattia Zaccagni, grande rivelazione di questo campionato. Insomma, a fine stagione potrebbe riscaldarsi notevolmente l’asse di mercato Milano-Verona.