Di Canio sul Milan: “Senza Leao, gioca più di squadra”

Paolo Di Canio analizza il momento del Milan a Sky Sport Club, soffermandosi principalmente sul ruolo di Rafael Leao.

Intervenuto a Sky Sport Club, Paolo Di Canio ha fatto una sua analisi sul momento attuale del Milan, soffermandosi in particolare su un giocatore che, quando si parla dei rossoneri, è spesso al centro dell’attenzione: Rafael Leao. Di Canio ha commentato soprattutto lo spostamento del portoghese da esterno a punta centrale e le differenze nel gioco del Milan con o senza di lui. Ecco cosa ha detto.

L’analisi di Di Canio sul Milan e su Leao

“Il Milan non è che crei tutto questo gioco: squadra che tiene il campo, tiene palla e poi ha la qualità per trovare la giocata. Ha trovato equilibrio con giocatori importanti e di esperienza, gli altri attorno stanno migliorando. Se il Milan gioca senza Leao, gioca più di squadra e migliorano anche quelli che vedi di meno in zona gol: per esempio Bartesaghi. Con Leao invece sai che va diretto, soprattutto da punta. Leao anche se sonnecchia un po’, il gol te lo può fare. Il Milan non ha più neanche il dilemma e il dubbio Leao”.