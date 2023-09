News Milan | Cardinale non si ferma: già scelto il prossimo botto di mercato

L'esaltante campagna acquisti estiva rossonera si è chiusa con l'arrivo dalla Fiorentina di Luka Jovic . Il Milan ha messo le mani sul serbo in extremis, dopo una lunga ricerca sul mercato di un nuovo bomber. Da Taremi a Daka , passando per Rafa Mir : tantissimi i nomi circolati in ambiente rossonero nelle ultime ore di calciomercato .

Alla fine, come detto, la scelta è ricaduta su Jovic: un centravanti che, per caratteristiche, potrebbe tornare molto utile a Pioli durante la stagione. Ma in vista del futuro, il Milan avrebbe già in mente qualcos'altro di ben più grosso e importante. Tanto che nella testa e nelle idee di Gerry Cardinale e soci ci sarebbe già il nome del prossimo grandissimo colpo di mercato del Milan <<<