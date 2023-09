ESCLUSIVA MILAN | Forjanes: “Jovic? Impressionante per un fattore. Vi dico che…”

La nostra redazione ha intervistato in esclusiva Carlos Forjanes, firma di As, per parlare di Luka Jovic, nuovo attaccante del Milan

Redazione Il Milanista

In merito all’acquisto last minute da parte del Milan di Luka Jovic dalla Fiorentina, la nostra redazione ha intervistato telefonicamente in esclusiva Carlos Forjanes, firma di As al seguito del Real Madrid, tra le fila delle quali ha militato il nuovo centravanti rossonero.

Proviamo a stilare un identikit di Luka Jovic, sulla base delle tue conoscenze…

“Io a Madrid, come tutti, rimasi colpito da un fattore: come faceva un attaccante così forte fisicamente, con la stazza di un carro armato, a essere tanto sublime tecnicamente? Ricordo un suo grande assist di tacco al Mestalla contro il Siviglia”.

E poi? Il Real non lo ha conquistato…

“Perché si prende delle pause troppo lunghe durante le partite. A Madrid, come credo sia successo anche a Firenze, si disconnetteva completamente. A volte, su 16 palloni che riusciva per miracolo a toccare, 16 ne perdeva. Non era adatto per il gioco del Real. A Francoforte fece meglio”.

Per quali ragioni queste lunghe pause?

“Credo sia una questione di maturità tattica, oltre che mentale. Sotto questo punto di vista, Pioli sarà chiamato a fare un grande lavoro, così come tutti i punti di riferimento dello spogliatoio del Milan”.

Il Milan è un grande club come il Real Madrid. Per caso Jovic soffre la pressione derivata dalla militanza in società di blasone internazionale?

“Credo sia una questione di mentalità. Con gli anni potrà maturare. Al Real Madrid aveva davanti Benzema, al Milan avrà Giroud. Per come giocava il Madrid di Zidane, era più funzionale - tatticamente e tecnicamente - il centravanti francese, in seguito Pallone d’Oro. Inoltre accadde un episodio, che incrinò completamente i rapporti…”.

Ossia?

"Quando scoppiò la pandemia, pare che lascio Madrid per Belgrado. Alla ripresa si fece ritrovare con una frattura alla pianta del piede che si era auto-provocato. Ciò porto il club a porlo ai margini e a scegliere piste alternative".

