Capello sul Milan: “Troppo Pulisic dipendenti”

Fabio Capello analizza il Milan nella corsa scudetto. Il focus sull'attacco: la dipendenza da Pulisic e la fiducia di Allegri in Nkunku.

Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, l’ex tecnico rossonero Fabio Capello ha parlato della lotta scudetto in Serie A e, nello specifico, anche di Milan. Noi abbiamo raccolto le sue dichiarazioni in merito principalmente a due singoli rossoneri, Christian Pulisic e Christopher Nkunku. Ecco che cosa ha detto.

L’analisi di Capello sull’attacco del Milan

Su Pulisic:

“I rossoneri sono troppo Pulisic dipendenti, specialmente se non c’è Leao, ma l’americano non può togliere sempre le castagne dal fuoco ai compagni”.

Su Nkunku:

“Mi è poi piaciuta molto la mossa di Allegri con Nkunku sul rigore di Milan-Verona. Vedremo se il francese rimarrà e se sarà in grado di dare continuità, ma intanto domenica ha dimostrato di avere personalità nel presentarsi sul dischetto a San Siro in un momento di difficoltà. E poi, se Max si è fidato così tanto di lui da indicarlo come tiratore, è perché ne intravede qualità fuori dalla norma e sente il bisogno di recuperarlo“.