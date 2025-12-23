Capello sul Milan: “Gli errori sono costati tanti punti”

Capello analizza il momento del Milan: difesa da rivedere e troppi punti persi con le piccole. Il tecnico commenta anche l’arrivo di Fullkrug

L’ex allenatore rossonero Fabio Capello è stato recentemente intervistato dalla Gazzetta dello Sport. Il mister ha analizzato, tra le altre cose, anche la situazione del Milan, reduce da alcune prestazioni con tanti gol subiti di fila. Anche contro squadre non proprio di prima fascia: in campionato il Milan nelle ultime due uscite In Serie A ha preso due gol sia dal Torino che dal Sassuolo, un po’ troppi per una squadra che vuole ambire alle prime posizioni. Infine ha detto la sua anche sul nuovo acquisto Fullkrug. Ecco un estratto.

Le parole di Capello

“Il Milan perde punti e prende gol: non è da Allegri. Questo è il dramma, sportivo s’intende, dei rossoneri. Devono trovare solidità in difesa: gli errori e le incertezze sono costati fin qui tanti punti. L’atteggiamento è molto offensivo, ma così si va in difficoltà dietro. E poi si doveva far meglio con le piccole”.

Su che cosa ne pensa di Fullkrug:

“Domanda importante che richiede risposta importante. Di sicuro, senza un 9 è difficile giocare. Fullkrug è un attaccante vecchio stampo. Ci sarà stato un consulto in società per valutare chi poteva essere l’uomo giusto. Però non è soltanto questione di centravanti: il Milan non ha le coppe europee rispetto alle altre e dovrebbe sfruttare questo vantaggio”.