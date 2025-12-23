Milan, tutti i dettagli dell’operazione Fullkrug

Tutti i dettagli su Niclas Fullkrug al Milan: visite mediche in corso e possibilità di esordio contro il Cagliari il 2 gennaio.

Manca ancora poco più di una settimana all’inizio di gennaio, ma il Milan ha già messo le mani sul suo primo acquisto. Se le visite mediche andranno come devono, Niclas Fullkrug sarà presto un nuovo giocatore rossonero.

L’attaccante tedesco, 32 anni, arriva dal West Ham in prestito con diritto di riscatto e, siccome era in uscita dal club inglese, il Milan è riuscito a strappare un’operazione abbastanza favorevole: un prestito gratuito fino a fine stagione, durante il quale il club dovrà pagare solo lo stipendio del giocatore, circa 1,5 milioni fino a giugno. Anche le cifre dell’eventuale riscatto sono contenute, intorno ai 5 milioni.

Oggi visite e firma

Questa mattina Fullkrug sta sostenendo visite mediche approfondite per verificare che tutto sia in ordine. Siccome l’attaccante ha avuto qualche problema fisico negli ultimi anni, il Milan vuole accertarsi che sia in buone condizioni. In caso di esito positivo la firma è prevista per stasera.

Prendere Fullkrug significa puntare su un giocatore esperto e, almeno in teoria, già pronto a dare una mano alla squadra. La prima occasione in cui potrà essere utile ad Allegri sarà la gara contro il Cagliari del 2 gennaio, grazie ad una deroga che consentirà di accelerare un po’ i tempi tecnici. Fullkrug inizierà ad unirsi ai nuovi compagni già nei prossimi giorni per favorire e velocizzare l’ambientamento