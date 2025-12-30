Milan addio, Romano spaventa tutti: “C’è l’offerta” / Calciomercato

Il noto esperto di mercato interviene su una questione che potrebbe presto diventare urgente per i rossoneri: addio vicino?

Neanche il tempo di esultare per l’arrivo di Fullkrug che il Milan deve già guardarsi nuovamente intorno. In entrata e anche in uscita. Non è un segreto che Allegri abbia chiesto più di un solo rinforzo alla dirigenza rossonera. E non a caso Tare si sta muovendo per provare ad accontentare il suo allenatore, andando a caccia di un centrale di difesa e nn solo. Però, il ds deve fare i conti anche con le uscite. E, in tal senso, arrivano importanti aggiornamenti.

Due gol, i primi in Serie A, e già tante voci sull’imminente futuro. C’è infatti Nkunku sulla lista dei possibili addii al Milan di gennaio. E proprio in tal senso fa chiarezza il noto esperto di mercato Fabrizio Romano: “Resta un tema di mercato da monitorare per i prossimi giorni e settimane. Non è una partita a cambiare le valutazioni di tutte le parti in causa, ma certamente una partita può far scattare una scintilla, può far cambiare i timing di determinati discorsi. Ed ecco perché posso confermare che c’è del movimento intorno a Nkunku, c’è un interesse da parte del Fenerbahce che ha avuto dei contatti con il Milan durante gli ultimi di giorni per capire la situazione del giocatore”. Tutto già scritto, quindi?

Non esattamente. È ancora Romano a far chiarezza sulla situazione Nkunku: “Presto per iniziare ad avvicinarsi auna chiusura della trattativa, ad avere un accordo con il giocatore, che non è un discorso secondario. Attenzione alla parte giocatore, è questo il vero nodo della questione Nkunku, bisognerà capire anche cosa vorrà fare il ragazzo. Da qui a dire ‘Nkunku al Fenerbahce’ ce ne passa ancora. Che il Fenerbahce resti interessato ve lo confermo, bisognerà capire il giocatore cosa vorrà fare durante i prossimi giorni soprattutto in base a come proseguiranno le prossime partite, perché intanto Nkunku segna e prende posizione sul campo”. Il suo futuro al Milan, insomma, è tutt’altro che scontato.