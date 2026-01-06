Brocchi si schiera con Leao: “Sembra che non gli interessi ma…”

Brocchi difende Rafael Leao dalle critiche: il commento dell’ex rossonero sul DNA del portoghese e sul suo ruolo decisivo al Milan.

Christian Brocchi, uno che il Milan lo conosce bene dato che è stato sia allenatore che giocatore rossonero, ha recentemente commentato uno degli attuali protagonisti, ovvero Rafael Leao. Appena tornato da un problema fisico, l’attaccante portoghese ha già deciso la partita di Cagliari andando a segno nel suo nuovo ruolo di centravanti. Nonostante una stagione fin qui positiva, Leao continua però a essere spesso sottoposto a critiche. Proprio su questo tema, Brocchi è intervenuto a Radio TV Serie A, difendendo l’attaccante rossonero. Ecco che cosa ha detto.

Le parole di Brocchi

“Leao può dividere chi vuoi, però se alla fine vai a valutare tutto… Io penso che si critichi molto Leao poi dopo in tre parole prima hai detto: ‘Hai vinto uno scudetto da solo’, ed è la verità. In questi anni è quasi sempre stato il miglior marcatore della sua squadra. Sicuramente è un giocatore che alle volta fa innervosire, sì, ma per le sue movenze, per il fatto che a volte sembra che non gli interessi. In realtà secondo me è il suo DNA che gli permette di fare cose importanti ed è un giocatore che sta portando al Milan risultati ottimi”.