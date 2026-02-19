Bartesaghi sullo scudetto: “Ci si crede, siamo una squadra forte”

Davide Bartesaghi parla dopo Milan-Como: analisi della gara, speranze scudetto e crescita personale: "Sono ancora all’inizio".

Intervenuto ai microfoni di DAZN dopo la gara contro il Como, il terzino rossonero Davide Bartesaghi ha parlato della partita, della speranza scudetto nonostante il distacco dall’Inter e, a livello personale, della sua crescita e del discorso Nazionale maggiore. Ecco un estratto delle sue dichiarazioni.

Le parole di Bartesaghi

Le sensazioni sulla classifica e l’analisi della gara:

“Sicuramente ci si crede, siamo una squadra positiva e forte, le possibilità le abbiamo. Sapevamo che era difficile, loro sono stati un pochino fortunati a trovare il gol del vantaggio ma siamo stati bravi a riprenderla. Le partite cambiano durante i 90 minuti, bisogna saper leggere i momenti. Dopo il gol dell’1-1 non bisognava perderla ma dare un po’ più di equilibrio. Le occasioni per spingermi in avanti le ho avute. Bisognava cercare di vincere ma anche di non perdere due punti”.

Sulla crescita che ha avuto in questa stagione:

“Penso di essere cresciuto ma non sono ancora contento. Devo stare tranquillo e sereno e lavorare con costanza perché sono ancora all’inizio”.

Sulla cena con Gattuso & Co. per la Nazionale:

“È andata bene, mi sono trovato bene. È un discorso che si aprirà più avanti”.