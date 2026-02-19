Hauge a segno contro l’Inter: l’ex Milan scatenato in Champions

L’ex Milan Hauge segna contro l’Inter in Champions con il Bodo/Glimt. Intanto si avvicina il derby: prima però testa a Parma e Cremonese.

In contemporanea al match giocato dal Milan a San Siro contro il Como, si è giocato anche il playoff di Champions League che ha coinvolto l’Inter contro i norvegesi del Bodo/Glimt, squadra in cui milita l’ex rossonero Jens Petter Hauge, che dopo l’esperienza al Milan è tornato proprio al Bodo, a casa sua.

Hauge, gol pesante e parole da derby

Anche se Hauge al Milan non è riuscito a esprimersi al meglio, la qualità c’è tutta: col Bodo ha già 5 gol in questa stagione di Champions. Bodo che si è dimostrato fin qui una vera e propria ammazza big quando gioca in casa. Nel suo campo sintetico, al freddo glaciale della Norvegia, ha creato difficoltà a diverse squadre blasonate.

Tra cui anche l’Inter ieri sera, sconfitta 3-1: match nel quale è andato a segno anche Hauge, che rimasto molto legato ai colori rossoneri avrà sentito l’aria di derby. Ecco che cosa ha dichiarato a Prime Video al termine del match:

“Era la mia prima gara contro l’Inter, è stato molto emozionante per noi. È sempre bello segnare. Il derby? Ha sempre un significato particolare”.

Tornando invece al Milan, il derby con l’Inter si avvicina: mancano Parma e Cremonese e poi la sfida più attesa. Dopo il pareggio col Como di ieri sera, il Milan è ora a -7, ma ha due gare abbastanza abbordabili da vincere assolutamente se si vuole avere qualche minima chance di essere l’anti Inter per questo finale di campionato.