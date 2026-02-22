L’Atalanta l’ha soffiato al Milan, il retroscena di mercato

Retroscena di mercato: il Milan era vicino ad Honest Ahanor, poi l’Atalanta ha chiuso l’affare col Genoa per 16 milioni più bonus.

C’è un interessante retroscena messo in luce recentemente dalle pagine di Tuttosport, secondo il quale durante il mercato estivo il Milan sarebbe stato abbastanza vicino all’acquisto di Honest Ahanor, classe 2008 al tempo al Genoa.

Oggi Ahanor rappresenta uno dei talenti di prospettiva più interessanti del calcio italiano e anche europeo: nonostante compia 18 anni domani, ha già giocato diverse partite da titolare con l’Atalanta, mettendo a referto buone prove e tanta personalità.

Ahanor, rimpianto Milan?

Ahanor non era passato inosservato nemmeno alla dirigenza rossonera, da sempre attenta a questo tipo di profili. In estate però sappiamo com’è andata a finire: c’è stato l’intervento tempestivo dell’Atalanta, che lo ha strappato al Genoa mettendo sul piatto 16 milioni più 4 di bonus.

Una cifra che il Milan, al tempo, avrà probabilmente considerato troppo alta da pareggiare, considerando che si trattava di un diciassettenne di grande prospettiva ma pur sempre all’inizio del suo percorso.