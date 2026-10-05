Il conto alla rovescia verso il ritorno in campo è ufficialmente iniziato. Dopo la lunga sosta per le Nazionali, il Milan è tornato oggi a lavorare a Milanello con lo sguardo già rivolto alla trasferta contro il Sassuolo dell'11 ottobre. Ruben Amorim avrà ancora diversi giocatori impegnati con le rispettive selezioni, ma intanto sta iniziando a delineare le prossime scelte tattiche.

Amorim pensa al 4-2-3-1

Una delle novità più interessanti riguarda il sistema di gioco. Dopo le indicazioni emerse nelle ultime settimane, la difesa a quattro potrebbe diventare una soluzione sempre più concreta, con il 4-2-3-1 che prende quota in vista della gara di Reggio Emilia.

Lo stesso Amorim, nell'intervista concessa a SportMediaset, ha spiegato che per lui conta la capacità della squadra di mantenere i propri principi e adattarsi alle diverse situazioni. Il lavoro di questi giorni servirà quindi anche a capire quale assetto possa garantire maggiore equilibrio.

Gila e Hutchinson sotto osservazione

Tra i giocatori che stanno lavorando maggiormente a Milanello ci sono Mario Gila e Omari Hutchinson. Il difensore spagnolo viene valutato anche nel ruolo di terzino destro ibrido, posizione già sperimentata contro il Lecce, mentre il giovane trequartista inglese prosegue il percorso per entrare sempre più nelle rotazioni della prima squadra.

La sfida contro il Sassuolo potrebbe dunque rappresentare un altro banco di prova per le idee di Amorim, soprattutto dopo le indicazioni positive arrivate dall'ultima partita di campionato.

Saelemaekers ed Estupiñán, attenzione agli infortuni

La situazione fisica di Alexis Saelemaekers resta da monitorare. Il belga è alle prese con una distorsione alla caviglia destra e la sua disponibilità per il Sassuolo verrà valutata nel corso della settimana.

Anche Pervis Estupiñán ha accusato un problema durante la sosta. Il terzino ha saltato l'amichevole dell'Ecuador contro Panama a causa di una lieve distorsione al ginocchio. Il commissario tecnico Marcelo Gallardo ha però escluso, almeno per il momento, motivi di particolare preoccupazione.

Il Milan verso una settimana decisiva

La squadra rossonera avrà quindi diversi giorni per recuperare gli ultimi nazionali e permettere ad Amorim di lavorare con il gruppo quasi al completo. Sassuolo-Milan, in programma domenica 11 ottobre alle 18, sarà il primo appuntamento di un periodo particolarmente intenso tra campionato ed Europa League.

La partita di Reggio Emilia potrebbe così diventare importante non soltanto per la classifica, ma anche per capire se la possibile svolta tattica immaginata da Amorim sarà destinata a diventare una costante del nuovo Milan.