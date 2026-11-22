Amorim è pronto con i suoi primi undici a conquistare la vittoria
MILAN (4-3-3): Maignan; Gila, De Winter, Diawara, Bartesaghi; Musah, Modric, Rabiot; Moreira, Ramos, Pulisic. A disp.: Pittarella, Torriani, Estupinan, Hutchinson, Comotto, Jashari, Pavlovic, F. Terracciano, Cisse, Camarda. All. Amorim
FROSINONE (3-4-1-2): Palmisani; Cittadini, Calvani, Monterisi; Oyono, Calò, Masini, Tchato; Schmid; Ghedjemis, Kvernadze. A disp.: Pisseri, Desplanches, Amey, Birligea, Cichella, Zerbin, Akpoguma, El Azzouzi, Fini, Hasa, Terzic, Fayed, Bobcek. All. Alvini
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