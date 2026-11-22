Milan e Frosinone si affrontano al rientro dalla sosta nazionali Riccardo Focolari 22 novembre - 18:00 - Milano Scegli IlMilanista come fonte preferita su Google: clicca qua! © RIPRODUZIONE RISERVATA Commenta Continua la lettura News Milan Milan-Frosinone| Le formazioni ufficiali News Milan Capello: "Affrontare il Frosinone sarà cruciale..." News Milan Match day| Milan-Frosinone: calcio di inizio ore 18:00 Ultim’ora Conferenza Amorim, tra mercato e campo: “Non si vince semplicemente spendendo” Commenti Invia Commento Tutti Leggi altri commenti