Il Milan di Amorim tornerà in scena questa sera contro il Frosinone
Dopo la seconda pausa stagionale, l'ultima del 2026, il Milan sotto la direzione di Ruben Amorim si prepara a ritornare in campo per il campionato. I rossoneri affronteranno il Frosinone a San Siro in occasione della dodicesima giornata della Serie A, con inizio della partita fissato per domenica 22 novembre alle 18.00. Di seguito sono riportate tutte le informazioni importanti riguardanti l'incontro: probabili formazioni, ultime novità, arbitri e modalità per seguire la partita.
La probabile del Milan(4-3-3)16 Maignan34 Gila 5 De Winter 13 Diawara 33 Bartesaghi80 Musah 14 Modric 12 Rabiot22 Moreira 9 G. Ramos 11 Pulisic
A disposizione: 41 Bouyer, 96 Torriani, 42 F. Terracciano, 48 M. Cissé, 31 Pavlovic, 2 Estupinan, 47 Perera, 30 Jashari, 28 Comotto, 55 Vos, 40 Ossola, 20 Hutchinson, 70 Cisse, 49 Menon, 73 Camarda. Allenatore: Ruben Amorim
Ballottaggi: Bartesaghi-Estupinan 60-40, Moreira-Hutchinson 65-35, Pulisic-Cisse 65-35Infortunati: Saelemaekers, P. Terracciano, Gabbia, Chukwueze, Loftus-Cheek, TomoriSqualificati: /Diffidati: /
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