Fabio Capello, commentando il turno corrente di Serie A, esprime le sue attese per l'incontro Milan-Frosinone di oggi pomeriggio a San Siro. Oggi pomeriggio, alle 18:00, il Milan ospita il Frosinone guidato da Alvini a San Siro. Si tratta di una partita pericolosa per vari motivi: è la prima dopo la pausa, le altre squadre in cima - Lazio, Roma e Como - hanno ottenuto risultati positivi e i ciociari adottano uno stile di gioco offensivo che è difficile da controbattere. Fabio Capello, intervistato dalla Gazzetta dello Sport, analizza anche la situazione dei rossoneri in questo avvio del dodicesimo turno di Serie A, ecco le sue considerazioni:

Il Milan, dal suo lato, deve rimanere in corsa con le squadre di testa

"Affrontare il Frosinone è cruciale, poiché la formazione di Alvini è capace di ripartire con grande rapidità, mentre i rossoneri faticano quando perdono la palla. Tuttavia, mi aspetto che il Milan mostri il suo vero valore e questa è l'occasione ideale per dimostrare di essere all'altezza."