Ruben Amorim ha presentato Milan-Frosinone nella conferenza stampa della vigilia, affrontando diversi temi legati al momento dei rossoneri. Dalle condizioni dei giocatori rientrati dalle Nazionali alla situazione di Pavlovic, passando per le difficoltà offensive e il rendimento di Gonçalo Ramos. Il tecnico portoghese ha parlato anche di Pulisic, del possibile mercato di gennaio e della necessità di mantenere una visione a lungo termine, senza farsi condizionare esclusivamente dalla classifica.

Le condizioni della squadra e la sfida contro il Frosinone

Sui giocatori rientrati dalle Nazionali

“Credo che ogni giocatore sia pronto. Abbiamo gestito un po' i carichi di lavoro durante la settimana, ma tutti sono pronti e tutti sono disponibili. Sono contento che abbiano giocato, è il miglior modo per mantenere lo stato di forma”.

Su Pavlovic

“Sta meglio, sarà convocato. Non so se giocherà dall'inizio. Vedremo. Ma lui vuole giocare, e io voglio che giochi: ci manca il suo fuoco dentro. Vedremo, sarà con la squadra”.

Che squadra è il Frosinone?

“È divertente da guardare, sono una squadra veloce, sono la squadra che sprinta di più, noi la seconda. Abbiamo le armi a disposizione per contrastare la loro velocità. Sono molto bravi nell'uno contro uno sulle fasce. È difficile capire i loro movimenti, anche se c'è qualche logica nel loro caos. Ci sono superiori negli ultimi 30 metri, portano più giocatori in area, vincono molto la palla alti e non perdono tanto tempo ad avviare l'azione. Quando avremo la palla sarà importante pensare a cosa fare se dovessimo perderla. Mi aspetto una partita difficile, ma anche noi abbiamo un'idea calcistica che può far male agli avversari”.

Ramos, il problema offensivo e il ruolo di Pulisic

La gestione di Ramos e Camarda

“Possiamo dire che magari un'opzione in più potrebbe essere una buona cosa per aiutare Camarda e Ramos, ma penso che le difficoltà di Ramos siano le difficoltà della squadra. Non stiamo raggiungendo l'ultimo terzo di campo. Siamo una delle peggiori squadre nell'entrare nell'ultimo terzo e restarci. Non tiriamo molto in porta e non stiamo aiutando Ramos”.

Amorim ha poi difeso il lavoro del centravanti portoghese, sottolineando quanto sia importante anche lontano dalla fase realizzativa.

“Quello che vedo contro il Genoa è che senza Ramos non segniamo quei due gol. Non ha segnato, ma senza Ramos non segniamo quei due gol. Ha recuperato palla, ha fatto l'assist per Pulisic. Senza Ramos non c'è gol. So che abbiamo comprato un giocatore per fare gol, ma non sto facendo il mio lavoro per aiutare Ramos, mentre Ramos sta facendo di tutto per aiutare me”.

Il problema, secondo il tecnico, riguarda soprattutto la capacità collettiva di accompagnare l'azione e portare più giocatori vicino alla porta avversaria.

“Il mio obiettivo è vincere le partite e non importa chi segna, ma devo essere onesto con i miei giocatori. Devo fare il mio lavoro e spingere la squadra in avanti per avere più volume in attacco”.

La fiducia in Pulisic

“Ogni giocatore apprezza avere la fiducia del club. E il nuovo contratto ha aiutato. Quando non giocava vi ho detto che rimaneva importante per il Milan, e non bisogna dimenticarci degli infortunati

Pulisic è l'unico giocatore che non possiamo rimpiazzare oggi: per come si muove tra le linee non abbiamo un altro Pulisic. Nelle ultime partite europee abbiamo sentito la sua mancanza. Non parla molto, ma parla molto sul campo con le sue giocate. Vuole sempre la palla. Lui e Rabiot alzano sempre la squadra”.

Infine, una dichiarazione significativa sul futuro del numero 11: “Pulisic è il nostro presente, sarà il nostro futuro e credo abbia il potenziale per fare ancora di più”.

Tattica, classifica e mercato: la visione di Amorim

L'assetto tattico e i 24 punti in classifica

“Dipende dalla partita e dal momento della squadra. Non penso che se giochi con più attaccanti raggiungi di più il terzo finale. A volte succede con più centrocampisti, a volte con altri giocatori. Dipende dalle caratteristiche e dagli avversari: sicuramente cambieremo assetto tattico in qualche partita”.

Sul bilancio del percorso rossonero, il portoghese ha spiegato: “Se guardiamo alla partita con la Juve sono contento dei 24 punti, se guardiamo alla partita con l'Inter sono frustrato dei 24 punti. Non ragiono in questi termini, penso che siamo cresciuti nel collettivo molto velocemente. Siamo riusciti anche a cambiare il nostro stile di gioco in fretta, anche se il volume di gioco offensivo non è sufficiente. Non sono soddisfatto della posizione in classifica, a volte non sono felice delle nostre performance, ma sono molto contento di come i giocatori stanno capendo il nostro modo di giocare. E in Europa dobbiamo fare meglio”.

La difficoltà nel gestire le partite

“Quando stiamo vincendo abbassiamo il livello in ogni aspetto della partita. Stiamo cercando di migliorare. Controlliamo meglio il secondo tempo rispetto al passato, ma dobbiamo migliorare.

Credo sia un qualcosa di connesso al volume offensivo: se non creiamo quando stiamo vincendo allora andiamo un po' in difficoltà. Dobbiamo non solo gestire meglio, ma anche creare più occasioni per chiudere definitivamente la partita”.

Musah terzino e le esigenze di mercato

Il tecnico ha spiegato anche la scelta di utilizzare Musah sulla corsia sinistra contro il Genoa: “È stata una situazione specifica. Volevo un giocatore con il piede destro lì per aiutarci a mantenere il possesso e per lanciare Rabiot nei suoi inserimenti con giocate di prima. Musah è stato bravo. Ma cambierà, Musah non giocherà terzino sinistro domani. Ma è un'opzione”.

Sulla possibilità di avere calciatori capaci di ricoprire più ruoli, Amorim ha aggiunto: “Sono contento, e penso che sia il futuro del calcio, di avere giocatori che possano fare più ruoli. Non so cosa succederà a gennaio però bisogna avere calciatori capaci di adattarsi al momento e al contesto”.

Il mercato di gennaio e la programmazione

“Questo è l'errore più grande che possono commettere i big club: se siamo vicini alle prime posizioni investiamo, altrimenti no. L'importante è avere una visione a lungo termine”.

L'allenatore ha chiarito che le scelte non dovranno dipendere soltanto dalla posizione in classifica: “Vogliamo giocatori che vogliono essere qui, che abbiano le giuste caratteristiche, che abbiano il carattere giusto, che vogliano far parte di questa rosa. Dobbiamo essere chiari con la nostra programmazione, che siano giovani o esperti – meglio giovani in questo momento”.

Infine, il messaggio sulla strada da seguire: “Il più grande errore è pensare di vincere spendendo. Dobbiamo avere una programmazione chiara. Guardo la mia squadra e penso che possiamo fare meglio. Bisogna avere chiaro il percorso, non cambieremo qualcosa guardando la classifica a gennaio”.