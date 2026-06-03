Il Milan si sta separando definitivamente dal condottiero Max Allegri. Una prima parte di stagione da sogno, che ha portato la società a credere persino nella possibile vittoria finale del campionato ed una seconda parte di annata in cui tutti i sogni sono crollati uno ad uno fino a perdere l'obiettivo minimo: la Champions League. Max Allegri, comunque non ha intenzione di rinunciare anticipatamente a quello che è il suo anno di contratto e di conseguenza si sta trattando su una cospicua buonuscita. Nel frattempo c'è anche un altro capitolo che tiene tutti attenti, stiamo parlando di una possibile cessione di un titolarissimo. Ecco tutti i dettagli.

Un titolarissimo è preda di mister Allegri

Massimiliano Allegri

Lo ha voluto fortemente ed appena c'è stata l'occasione ha fatto il possibile per condurlo in quel di Milano. Un talento che ha ben poco da criticare e che ha qualità di primissimo livello soprattutto per il nostro campionato, se ancora non si fosse capito stiamo parlando di Adrien Rabiot. Il centrocampista francese ha voglia di mettersi in mostra e di conseguenza sta cercando di capire quale potrebbe essere la squadra migliore nel corso della prossima stagione. Sicuramente Allegri farà un tentativo per portarlo a Napoli, passiamo a quella che potrebbe essere la richiesta dei rossoneri.

La richiesta dei rossoneri di Milano

Il valore del calciatore potrebbe aggirarsi attorno ai, ma molto dipenderà dalla volontà del talento francese. Se Adrien deciderà di continuare con il mister, diventa difficile per il Milan continuare a mantenerlo in rossonero. Sicuramente Allegri parte da una posizione di vantaggio e la sensazione che quella che sta per arrivare sarà una sessione di mercato in cui