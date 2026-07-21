Samuele Ricci potrebbe lasciare il Milan dopo una sola stagione con la maglia rossonera. Nonostante il centrocampista ex Torino, nel campionato 2025/26, è stato uno degli uomini più impiegati da Massimiliano Allegri, con il neo allenatore Rubén Amorim le cose potrebbero andare diversamente.

Il problema è legato principalmente alle caratteristiche tecniche del centrocampista: l’identikit di Ricci non sarebbe ideale per la proposta di gioco del tecnico portoghese, che avrebbe la preferenza per altri tipi di calciatori.

Gli agenti lo hanno proposto alla Juventus

Nonostante il suo contratto sia in scadenza nel giugno 2029 ed un investimento da 23 milioni di euro, per la dirigenza rossonera Samuele Ricci non è incedibile. In questi giorni, gli agenti del classe 2001, stanno ragionando per trovare la soluzione più adatta al suo assistito. In merito a tale situazione, nelle ultime ore ci sono stati dei contatti sia con la Juventus che con l’Atalanta.

La Vecchia Signora, al momento non ha chiuso definitivamente le porta ad un eventuale operazione, senz’altro prima dovrà risolvere la questione portiere e attaccante. Inoltre il profilo del centrocampista rossonero era già stato seguito dalla Juve nel mese di gennaio, in quell’occasione si parlava di uno scambio con Gatti.

Dal canto suo, il Milan resta in attesa di una prima offerta ufficiale, e per lasciar partire il classe 2000, chiede almeno 20 milioni di euro, cifra che eviterebbe una grossa minusvalenza. Le prossime settimane capiremo se la Juventus sarà intenzionata ad aprire una trattativa con il club meneghino.