Come vi abbiamo raccontato giornata di ieri, Luka Modric sarà ancora un calciatore del Milan. Il fuoriclasse croato, dopo alcune settimane di riflessione, ha sciolto ogni dubbio in merito al suo futuro e ha deciso di continuare per un’altra stagione con la maglia rossonera. Il centrocampista ha avuto le garanzie che cercava sul nuovo progetto tecnico e le parole di Amorim hanno giocato sicuramente un ruolo fondamentale nella scelta del classe 1985.

Le ultime news di Fabrizio Romano

Sul punto è intervenuto anche l’esperto di calciomercato Fabrizio Romano, che in un video su YouTube si è espresso così:

"Siamo veramente al traguardo per Modric: si aspetta l'ultima comunicazione formale del giocatore e dei suoi agenti al Milan per la firma. È vero che sono andati via Tare e Allegri ma Modric è veramente legato ai colori rossoneri e i segnali erano positivi già a giugno quando la situazione era difficile, immaginiamoci adesso con un Milan che ha intrapreso con entusiasmo questo percorso con Amorim, ha preso Gila e Ramos. Modric ha tutto l'entusiasmo e la voglia di continuare"