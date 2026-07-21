È confermato l'arrivo nel club rossonero del difensore Spyridon Petros Zormpas, un centrale di 190 centimetri di altezza, che ha appena 16 anni. Il Milan ha ufficialmente acquisito il giovane dall'Olympiacos, dove il classe 2010 stava continuando il suo percorso nelle giovanili. Il contratto per il trasferimento di Zormpas è stato registrato dal Milan presso il registro della Lega Serie A. Questo rappresenta un rinforzo per il settore giovanile: il greco avrà probabilmente l'opportunità di giocare inizialmente nelle formazioni Under e Primavera, con particolare attenzione da parte di mister Navarro al progetto Milan Futuro.

L'iniziativa Milan Futuro spiegata da mister Navarro

"Anche io sono stato un giovane calciatore e ho fatto il mio passaggio dalle giovanili alla Prima Squadra del Villarreal, ma non ho avuto grandi insegnanti. Questa esperienza mi ha spinto a specializzarmi nello sviluppo dei talenti. Ho osservato il calcio giovanile da punti di vista diversi. Ho ricoperto ruoli come Responsabile dell'Area Metodologica, del Settore Giovanile, Assistente Tecnico in Prima Squadra e Capo Allenatore. Quest'ultimo è il ruolo che sento più affine e che interpreto basandomi sulle esperienze accumulate finora. Ora i ragazzi di Milan Futuro sono la mia principale priorità: desidero farli crescere non solo a livello tecnico, ma anche come persone, per prepararli a essere, tra qualche anno, pronti per la Prima Squadra del Milan. "