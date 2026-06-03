Uno scontro al vertice per la scelta del nuovo tecnico? Questa potrebbe essere l'ultima notizia che emerge da Casa Milan. La nuova stagione sta per iniziare ed i rossoneri devono ancora completare tutto il loro organico societario. Una situazione tutt'altro che semplice per il team di Milano, visto che ad oggi sta scegliendo il nuovo tecnico senza avere ancora un direttore sportivo con cui condividere gli acquisti e soprattutto le cessioni che sembrano essere sempre di più. Andiamo a cercare di capire meglio, però, qual è l'idea di Cardinale per la panchina della società di Milano e qual è, invece, quella di Zlatan Ibrahimovic. Due poli opposti che cercano un accordo definitivo.

L'idea di Jerry Cardinale

AC Milan owner Gerry Cardinale and Zlatan Ibrahimovic

Il colloquio avuto nel corso della giornata di ieri pare essere stato proficuo e di conseguenza è solo questione di tempo prima che si possa giungere ad una conclusione. Il nome che è stato preso in considerazione è quello di Glassner, tecnico che ha detto la sua con il Crystal Palace nel corso dell'ultima stagione e conquistato un'incredibile promozione in Europa League vincendo la Conference League. Al momento, però, Zlatan Ibrahimovic sembra avere delle idee differenti, non perdiamo un secondo ed ecco tutti i dettagli sull'idea dello svedese.

Idee chiare anche per lo svedese

L'ex centravanti dei rossoneri di Milan vorrebbe puntare su un vero e proprio fenomeno per la panchina e stiamo parlando del mister uscente del Liverpool,. Un colpo difficile, ma che farebbe ravvivare una piazza sfiduciata dopo una stagione in cui sono arrivate le ennesime cocenti delusioni. Trattativa che non sembra entusiasmare, ma vedremo se in questo caso il dirigente svedese riuscirà ad imporre la sua idea.è ancora a lavoro per capire definitivamente il suo futuro.