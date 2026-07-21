Il Galatasaray avrebbe richiesto informazioni per Christian Pulisic. Il Milan non lo considera in vendita e prepara l’offerta di rinnovo contrattuale.
Leao-Milan, addio in estate?
Il futuro di Christian Pulisic rimane uno dei tempi più caldi in casa Milan. Oltre a numerose notizie che parlano di un possibile ritorno in patria, sponda New York City FC, nelle ultime ore si sarebbe registrato un sondaggio esplorativo da parte di un club turco.
Infatti, secondo quanto riporta TuttomercatoWeb, il Galatasaray avrebbe manifestato interesse per l’attaccante americano, effettuando una prima raccolta di informazioni per valutare la fattibilità di un eventuale operazione. Al momento, tuttavia, non risulta esserci stata nessuna proposta né al giocatore né al Milan.
Il piano della dirigenza rossonera
Ad oggi, la posizione del club meneghino sembra essere chiara: Christian Pulisic non è in vendita. Il club rossonero ha tutta l’intenzione di puntare con decisione sul fantasista statunitense, considerandolo un elemento centrale nel nuovo progetto tecnico di Rubén Amorim.
Per tutelarsi da eventuali rischi, la società è pronta a giocare in anticipo. L’obiettivo è quello di blindare Pulisic, allontanando così ogni notizia su un suo possibile trasferimento.
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