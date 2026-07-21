Il futuro di Rafa Leao continua ad essere uno dei temi più caldi in questa sessione di calciomercato. L’attaccante portoghese, prima dell’inizio del Mondiale, aveva dichiarato di voler cercare una nuova avventura poiché considerava quella al Milan giunta ai titoli di coda.

Una situazione che naturalmente andrà risolta ben presto per il bene di entrambe le parti in gioco. Da un lato Leao vorrebbe presto trovare una nuova squadra, dall’altro lato il Milan vorrebbe monetizzare dalla sua cessione per poi concentrarsi sulle ulteriori operazioni in entrata.

Ad oggi però sul giocatore si sono mossi solamente club dalla Turchia e dall’Arabia, destinazioni che al momento non sarebbero gradite dal portoghese.

Ci prova l’Aston Villa?

Pervis Estupinan

Stando a quanto riporta, nelle ultime ore l’starebbe pensando ad una doppia operazione con il. Il club inglese è già in contatto con la dirigenza rossonera per trattare, e ora avrebbe chiesto informazioni anche per il portoghese.

Il club di Birmingham è alla ricerca del sostituto di Morgan Rogers, trasferitosi al Chelsea per una cifra di 130 milioni. I Villans dopo aver incassato una cifra record non avrebbero problemi ad accontentare le richieste del club meneghino.

La posizione di Leao

Se in precedenza vi abbiamo raccontato di un Rafa Leao non particolarmente convinto delle offerte arabe e turche, di fronte all’interesse dell’Aston Villa la situazione appare totalmente diversa.

Il portoghese ritiene che il club inglese sia una società ambiziosa e soprattutto gli garantirebbe di partecipare alla prossima edizione della Champions League, considerando i risultati recenti(quarti in Premier e campioni in Europa League nella passata stagione).

Al momento non c’è nessuna trattativa in piedi, non è però escluso che sull'asse Milano-Birmingham, si possa chiudere una doppia operazione di mercato.