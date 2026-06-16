Lunedì la svolta ed in pochissimo tempo è già il momento dell'annuncio ufficiale direttamente dalla società Milan. Il nuovo tecnico per la stagione che verrà sarà Ruben Amorim. Mister che nel corso della sua carriera si è messo in mostra prima con lo Sporting Lisbona, facendo razzia di trofei e vittorie in Portogallo prima di approdare in quel di Manchester dove ha dovuto lasciare dopo una stagione e mezzo tra qualche alto e tanti bassi. Sicuramente una scelta fatta per rilanciarsi e rilanciare una squadra che ha bisogno di voltare pagina dopo che la stagione è terminata in maniera decisamente negativa. Adesso non resta che passare alle dichiarazioni di Gerry Cardinale a riguardo.

Le dichiarazioni di Gerry Cardinale

AC Milan owner Gerry Cardinale and Zlatan Ibrahimovic

"Seguiamo Rúben da anni. Il suo percorso allo Sporting è stato straordinario e rispecchia esattamente lo stile di gioco che stiamo cercando. È uno dei tecnici più preparati e innovativi della nuova generazione europea: giovane, ambizioso, con una chiara identità calcistica e un approccio tattico ben definito". Queste le primissime parole di Cardinale sulla nuova guida tecnica rossonera, il patron ha poi continuato: "Rúben crede in un calcio offensivo e ad alta intensità. La sua filosofia si sposa perfettamente con la nostra visione e le sue qualità di leadership, unite alla capacità di far crescere i calciatori, ci hanno colpito profondamente. Crediamo in lui e siamo entusiasti di accoglierlo nel Club".

Una scelta coraggiosa

direttore sportivo

soprattutto da parte della stampa che non è ancora riuscita adi mercato. Adesso non resta che attendere e di conseguenza pianificare il futuro di un team che è pronto per annunciare anche. Il Milan si è rifatto il look ed ha grandissima voglia di puntare in alto.