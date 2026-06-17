Ruben Amorim è pronto per iniziare la sua avventura in rossonero, la prima in Italia. Una destinazione che già in passato avrebbe voluto allenare e che non ha mai nascosto. Il tecnico della squadra di Milano sta già lavorando per costruire una rosa a suo uso specifico. Una situazione tutt'altro che semplice, ma l'obiettivo di migliorare e soprattutto di rivoluzionare (viste le tante richieste d'addio) c'è. Proprio in questi istanti sono emersi i primi due nomi che possono essere accostati al mister. Non perdiamo un secondo ed ecco le ultime sui profili che la società rossonera ha messo tra i preferiti.

Il primo obiettivo

Morten Hjulmand

Non in molti se lo ricorderanno alla guida delle prime salvezze del Lecce nella massima serie, Morten Hjlumand da quel momento ha continuato un processo di crescita decisamente incredibile. Da un paio di stagioni è uno dei migliori centrocampisti di tutta la massima serie del calcio portoghese e senza ombra di dubbio il migliore nella parte biancoverde di Lisbona. Calciatore che piace a tante società, ma Amorim potrebbe avere un appeal diverso proprio dovuto al suo passato. Cifre per farlo arrivare in Italia, decisamente elevate visto che si parla di almeno 40/45 milioni di euro per sedersi al tavolo delle trattative. Passiamo al secondo profilo.

Il secondo nome

o meglio quello che potrebbe essere il perfetto post Rafa Leao. Il portoghese ha specificato che la sua avventura in quel di Milano va verso la fine e a Ruben Amorim piacerebbe. La dichiarazione di interessamento arriva direttamente da Gianluca Di Marzio e di conseguenza si tratta di un affare che potrebbe andare in porto da un momento all'altro. Ancora presto per fare dei calcoli definitivi, logicamente le aspettative nei confronti di questa nuova guida tecnica sono decisamente elevate.