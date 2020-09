Calciomercato Milan, Maldini scatenato: “Nelle prossime ore affondo per…”

ULTIME NEWS MERCATO MILAN – Le due settimane abbondanti che mancano alla chiusura del calciomercato riserveranno ancora delle sorprese per il Milan. Molti tasselli sono stati inseriti al loro posto, ma per far sì che la valutazione del lavoro di Maldini e Massara sia ancora più positiva servirebbe concludere almeno un altro paio di operazioni. Il giornalista ed esperto di calciomercato Nicolò Schira sul proprio profilo Twitter ha lanciato una notizia che potrebbe favorire i movimenti in entrata della società rossonera.

“Spuntano due nuove possibili pretendenti per Rade Krunic: il centrocampista del Milan piace a Benevento e Parma. I rossoneri lo valutano €8M”. Tramontata la pista Friburgo, che ha chiuso l’acquisto di Santamaria dall’Angers per 10 milioni di euro, sono le due compagini di A le destinazioni possibili per l’ex Empoli. L’incasso derivante dalla cessione del centrocampista bosniaco, magari insieme a quello che arriverebbe con la partenza di Paquetá, permetterebbero al club meneghino di avere un budget superiore per altri obiettivi in entrata. A tal proposito, sempre Schira si è espresso sulle prossime mosse rossonere con un altro tweet.

“Il Milan gioca su più tavoli per il colpo in difesa. Maldini nelle prossime ore tornerà alla carica per Milenkovic: se la Fiorentina farà ancora muro, i rossoneri andranno dritti su Ajer (Celtic) che può arrivare in prestito con diritto di riscatto”. Insomma il Milan si rende conto che acquistare un difensore centrale affidabile è la priorità assoluta in questo momento. Qualora la pista preferita da Pioli (Milenkovic) non potesse concretizzarsi, la dirigenza rossonera ha già individuato una valida alternativa. Quindi prima l’acquisto di un difensore centrale, poi un altro colpo a centrocampo e infine una possibile ciliegina sulla torta, da capire in quale reparto. Ma non è finita qui. Nel frattempo infatti, Maldini sogna anche altri 10 colpi (quasi) impossibili: almeno 4 possono arrivare davvero! >>>LEGGI SUBITO LA NOTIZIA