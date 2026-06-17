L'avventura di Lorenzo Camarda proseguirà a Lecce per un'altra stagione. Il classe 2008 era finito in prestito all'inizio della scorsa estate dal momento che per il Milan aveva ancora bisogno di tempo per maturare. Un brutto infortunio lo ha tenuto lontano dai campi per mesi e questo ha impedito al giovane attaccante di mettersi in mostra lasciando spazio a Stulic e Cheddira (quest'ultimo comprato per sopperire all'infortunio).

1 goal in 21 partite disputate. Questi numeri non fanno ben presagire ma il Lecce sa quanto vale il giocatore sia sul campo e sia sul mercato. Il prezzo attuale di Camarda è di 15 milioni di euro secondo Transfertmarkt; una cifra che potrebbe schizzare alle stelle se l'ex Milan dovesse trovare una stagione fortunata.

Proprio nella giornata di ieri è avvenuto il riscatto definitivo del Lecce. Il Milan non è defilato ma ha un'opzione per riportare Camarda in rossonero. Il Diavolo può esercitare il contro riscatto tra il 18 e il 20 Giugno. Tutto lascia suggerire in un addio sereno senza colpi di scena ma in un momento di incertezza come questo, il Milan potrebbe stupire.

Arianna Ravelli su Amorim

Riguardo alla decisione deldi ingaggiarecome nuovo tecnico,ha commentato oggi sulle colonne della Gazzetta dello Sport: "Nessuno può affermare con certezza che questa sia la scelta giusta, ma è indubbio che Ruben Amorim non rappresenti la soluzione completa, bensì il primo passo verso di essa. A dire il vero, non è nemmeno la prima opzione prevista, dato che l'intenzione iniziale era di partire dal direttore sportivo, il quale, insieme alla proprietà, avrebbe poi selezionato l’allenatore. Di solito, le piramidi si edificano dal fondo. L'allenatore portoghese, che ha avuto un'impennata nella sua carriera (è il terzo in due anni: il Milan non è un club superstizioso, considerando il percorso di Fonseca e Conceição) non è attivo sui social media; non gli piacciono e non li utilizza: è meglio così, dato che non entra in un contesto particolarmente favorevole.

C'è molto scetticismo, che probabilmente è ingiustificato, ma nel calcio è risaputo che è facile passare da “The newspecial one” a un allenatore con un passato brillante dietro di sé. Amorim è esattamente il profilo che Gerry Cardinale desiderava: un tecnico giovane, attuale, con una chiara identità di gioco e una reputazione costruita sulla sua abilità di valorizzare i calciatori e generare entusiasmo attorno a un progetto. Da questo punto di vista, la scelta appare logica. "