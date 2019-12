Clamoroso, Haaland al Milan? Già partita l’offerta di Maldini

Haaland al Milan, i dettagli

MILANO – La notizia, rivelata in esclusiva dall’esperto di mercato Alfredo Pedullà, ha del clamoroso: il Milan sta già tentando l’affondo per Erling Braut Haaland, attaccante classe 2000 in forza al Red Bull Salisburgo con un futuro certamente glorioso davanti a sé; come riportato dal sito ufficiale del giornalista, il DT rossonero Paolo Maldini avrebbe inviato alla punta norvegese una proposta contrattuale di 5,5 milioni di ingaggio per cinque anni. La valutazione del calciatore, assistito da Mino Raiola, è di 30 milioni di euro, con diverse big d’Europa (Juventus, Borussia Dortmund e Manchester UTD in primis) già in corsa per il nuovo bomber del calcio europeo. CLICCA QUI>Intanto, ecco tutte le principali notizie dal mondo Milan in aggiornamento live