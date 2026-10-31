Le pagelle del Milan

– Ancora una volta decisivo nei momenti delicati. Quando l'Inter prova a reagire, il francese risponde presente, soprattutto con un intervento straordinario su Spence. Una garanzia tra i pali.

GILA 7 – Recupera appena in tempo per il derby e si fa trovare pronto. Attento nelle marcature e ordinato nella gestione del pallone, offre solidità alla retroguardia rossonera senza particolari sbavature.

DE WINTER 6,5 – Affronta un avversario complicato come Thuram e riesce a contenerlo con grande efficacia. Anche dopo l'ammonizione mantiene la concentrazione, contribuendo a una prestazione difensiva convincente.

PAVLOVIĆ 7,5 – Una presenza fondamentale nella difesa milanista. Mette fisico e carattere in ogni contrasto, risultando preziosissimo soprattutto nella ripresa, quando respinge diversi tentativi nerazzurri. Prestazione di grande spessore.

DIAWARA 6,5 – Non si lascia intimorire dall'importanza della sfida. Qualche difficoltà iniziale nel contenere Spence, ma cresce con il passare dei minuti e dimostra personalità e attenzione. Una prova positiva.

Dall'83' BARTESAGHI SV – Entra nelle battute finali per dare freschezza sulla fascia.

MUSAH 6,5 – Non sempre preciso quando ha il pallone tra i piedi, ma compensa con tanta corsa e spirito di sacrificio. Recupera diversi palloni e conquista anche la punizione dalla quale nasce il terzo gol rossonero.

Dall'83' JASHARI SV – Partecipa alla gestione degli ultimi minuti.

MODRIĆ 7 – Anche in una partita così intensa riesce a far valere tutta la sua classe. Detta i ritmi a centrocampo, cerca la conclusione e regala giocate di grande qualità. La sua esperienza si conferma fondamentale.

RABIOT 7 – Rientro da protagonista per il francese, che trova subito la via del gol con un inserimento perfetto. Sempre presente nelle azioni offensive, mette in difficoltà il centrocampo interista con i suoi movimenti.

MOREIRA 9 – Il padrone assoluto del derby. Manda in porta Pulisic, partecipa al raddoppio di Rabiot e firma una splendida punizione per il 3-1. Devastante sulla fascia, senza risparmiarsi nemmeno in copertura. Una serata da ricordare.

Dall'89' HUTCHINSON SV – Pochi minuti a disposizione nel finale.

RAMOS 6 – Fatica a trovare spazio tra i difensori avversari e riceve pochi palloni giocabili. Non riesce a rendersi particolarmente pericoloso, ma lavora molto per i compagni e contribuisce con generosità alla fase difensiva.

Dall'89' TERRACCIANO SV – Entra negli ultimi istanti del derby.

PULISIC 7 – Gli bastano quattro minuti per lasciare il segno, con un colpo di testa che porta subito avanti il Milan. Continua a creare problemi alla difesa nerazzurra grazie ai suoi movimenti e alla capacità di trovare gli spazi giusti.

Dall'83' CISSE SV – Entra con vivacità e nel finale sfiora il gol, trovando la risposta di Martinez.

ALL. AMORIM 7 – Prepara un Milan aggressivo e capace di colpire subito l'Inter, indirizzando il derby già nei primi minuti. La squadra sa anche soffrire quando serve e nella ripresa conserva il vantaggio con maturità. Vittoria pesantissima e meritatissima.