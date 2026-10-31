Gerry Cardinale, il proprietario del Milan, è stato ospite di Sky Sport 24 prima della partita contro l'Inter

Quali sono le sue impressioni?

"È straordinario vedere così tanta gente, non potrei desiderare di più: è veramente il top per il calcio, sarà una serata eccezionale"

Ieri ha organizzato una cena con le leggende del club: quale significato ha avuto per lui?

"Il mio scopo è riportare il Milan ai vertici e ovviamente per farlo servono contenuti di valore. Quando sono giunto qui ho subito colto l'importanza di questo aspetto e chiaramente le leggende che hanno scritto la storia del Milan sono fondamentali in questo contesto. Desideriamo fare sempre più iniziative in questa direzione e creare delle collabroazioni con il nostro passato per avanzare verso un futuro che riporti il Milan dove vogliamo"

Amorim è stata una sua scelta. . .

"Sì, è il mio allenatore. . . Abbiamo un ottimo rapporto, sta facendo un ottimo lavoro con la squadra, con i giocatori. È davvero un ottimo coach, un manager: sta sviluppando i giocatori ed è proprio ciò che desidero. Sono soddisfatto della decisione che ho preso"

Come si comporterà nel mercato?

"Vogliamo rimanere attivi a lungo termine: desidero e desidererò sempre essere presente in ogni sessione di mercato, cercare di cogliere tutte le opportunità disponibili. Come ho affermato pubblicamente, quando ho acquisito questo club nel giugno 2022, intendo riportarlo ai vertici del calcio italiano ed europeo. Stiamo dando il massimo, a breve ci sarà un annuncio".

Cosa ha pensato la prima volta che gli è stato comunicato che lo stadio sarà condiviso con l'Inter?

"Il nuovo stadio è effettivamente un progetto congiunto tra Milan e Inter e rispetto molto l'Inter. Detto ciò, stasera vogliamo vincere. Per quanto riguarda lo stadio, c'è una collaborazione e io, da parte mia, intendo mettere a disposizione la mia esperienza acquisita negli Stati Uniti e naturalmente per quanto riguarda l'aspetto finanziario che porteremo come Milan affinché questo stadio possa essere il migliore possibile. Vogliamo portare il meglio della nostra esperienza dagli Stati Uniti non solo per il Milan, ma anche per la Serie A rispetto a quello che è sempre stata. "