Amorim e Chivu hanno scelto i loro primi undici per questo primo derby della stagione
MILAN (4-4-1-1): Maignan; Gila, De Winter, Pavlovic, Diawara; Moreira, Musah, Modric, Pulisic; Rabiot; Ramos. A disp.: Bouyer, Torriani, F. Terracciano, M. Cissé, Estupinan, Perera, Jashari, Comotto, Vos, Ossola, Cisse, Menon, Hutchinson, Camarda. All: Ruben Amorim
INTER (3-5-1-1): J. Martinez; Bissek, Akanji, Bastoni; Spence, Diouf, Calhanoglu, Barella, Carlos Augusto; Sucic; Thuram. All. Cristian Chivu
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